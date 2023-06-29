РБК: европейский депозитарий Euroclear возобновил расчеты по бумагам ряда российских фирм

Международный депозитарий Euroclear возобновил проведение расчетов по ценным бумагам ряда российских компаний, не попавших под западные санкции. Речь идет в том числе об акциях «Газпрома», «Лукойла», Московской биржи и других, сообщает «РБК Инвестиции» со ссылкой на соответствующее письмо депозитария.

В документе речь идет о 137 компаниях из РФ, расчеты по акциям которых стали доступны по состоянию на 26 июня текущего года. Возобновление операций стало возможно по ценным бумагам таких фирм, как «Белуга», «Детский мир», «Сегежа», «Газпром нефть» и других российских эмитентов, уточняется в статье.

«Международный депозитарий Euroclear возобновил расчеты по локальным акциям ряда не подпавших под санкции российских компаний, а также по евробондам и расширил список торгуемых ОФЗ (облигаций федерального займа — «Газета.Ru») <...> Всего в письме депозитария Euroclear перечислены 137 российских локальных бумаг, которые стали доступны для расчетов в Euroclear Bank по состоянию на 26 июня 2023 года», — заключается в материале.

28 июня газета «Коммерсантъ» со ссылкой на коллегию адвокатов Delcredere сообщила, что бельгийский регулятор разрешил российскому банку и его топ-менеджеру разблокировать активы в международном депозитарии Euroclear. В общей сложности было разморожено $10 млн. При этом название кредитной организации, входящей в топ-100 российской банковской системы, в публикации раскрывать не стали.

Ранее власти Евросоюза (ЕС) нашли способ воспользоваться заблокированными российскими активами на €200 млрд.