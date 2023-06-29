Путин сообщил о резком росте заявок на регистрацию товарных знаков в России

Президент России Владимир Путин заявил, что за пять месяцев 2023 года российские предприниматели подали больше на треть заявок на регистрацию товарных знаков, чем за весь 2022 год. Заявление было сделано политиком на полях пленарного заседания третьего ежегодного форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени».

«За пять месяцев текущего года российскими предпринимателями подано более 43 тыс. заявок на регистрацию товарных знаков», — сообщил Путин.

Ранее сообщалось, что на фоне санкций в РФ снизилось количество заявок на товарные знаки от иностранцев.

9 июня Путин заявил, что РФ не станет отгораживаться от мировой экономики и производить все сама.

Как заверил президент, Россия планирует стремиться стать значимой частью мировой экономики в целом, при этом по критически важным направлениям лучше быть независимой страной.

Ранее Роспатент зарегистрировал товарный знак «Грустно и точка» для похоронного бюро Ritual.ru.