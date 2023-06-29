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Путин призвал помочь российским компаниям раскрутиться

Путин заявил о возможности российских компаний наращивать бизнес в странах СНГ, ШОС, БРИКС

Президент России Владимир Путин призвал сделать все возможное, чтобы в РФ основой были не импортные товары, а отечественные. Об этом глава государства сказал на пленарном заседании форума АСИ «Сильные идеи для нового времени», передает ТАСС.

Российский лидер подчеркнул, что любое доминирование не вечно, а компании России готовы к конкуренции, им лишь необходимо помочь раскрутиться.

По мнению президента, отечественные компании способны осваивать мировые рынки, постепенно, начиная со стран СНГ, ШОС, БРИКС.

24 февраля 2022 года Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. Кроме того, многие западные компании, такие как McDonald's, The Coca-Cola Export Corporation, Nike Inc, Adidas AG, Inditex S.A. (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka), приняли решение приостановить свою работу в РФ или полностью покинуть российский рынок.

Ранее Путин назвал импорт кормов для животных в Россию глупостью.

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