В Сбере считают образовательные программы для молодежи основой для старта бизнеса

В 2022 году обучение на программах предпринимательского образования прошли более 200 тыс. человек, а всего за четыре года мониторинга — 700 тыс., свидетельствуют данные ежегодного исследования «Индекс предпринимательской образовательной активности» (Индекс ПОА), проведенного Сбером, Минэкономразвития России, Ассоциацией развития финансовой грамотности, Высшей школой бизнеса НИУ ВШЭ и ТПП РФ.

В исследование вошло порядка 3000 компаний и организаций, которые за четыре года реализовали более 5000 образовательных программ.

«Образовательные программы, особенно для молодежи, становятся основой для начала и успешного ведения предпринимательской деятельности. По нашим клиентам мы видим, что предприниматели, прошедшие обучение, в целом более успешны, чем те, кто не учился. Поэтому Сбер всецело поддерживает проекты в сфере бизнес-образования», — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Исследование показало, что 68% всех прошедших за четыре года обучение — молодые люди до 35 лет. Самые востребованные у них темы обучения связаны со стартом бизнеса, основами самозанятости и креативным предпринимательством. Другой важный фактор, который определяет востребованность тех или иных программ, — фактическая занятость обучающегося.

Предпринимательский опыт и этапы развития бизнеса существенно влияют на выбор и содержание программ обучения. 43% прошедших обучение (из тех, кто рассказал о своей занятости) — действующие предприниматели (собственники компаний или ИП). Еще 9% зарегистрировали себя в качестве самозанятых. Остальные 48% потенциально готовы открыть собственное дело, среди них есть школьники и студенты, работники по найму, безработные и пенсионеры.

Лидерами спроса стали такие темы, как продажи, в том числе через маркетплейсы, — 22%, бизнес-планирование — 15%, брендирование, маркетинг, привлечение клиентов — 15%, а также формирование отчетности, юридическая и финансовая грамотность — по 9% запросов каждая.

Различия по направлениям наблюдаются и в зависимости от региона страны. Так, тема финансовой грамотности оказалась наиболее популярной в таких регионах, как Орловская область, Бурятия и Карелия (более 25%). Продажи наиболее популярны в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Ивановской и Пензенской областях, Удмуртии (более 25% от всех запросов в регионе).

Проведенный ранее опрос СберНПФ и Работа.ру показал, что большинство молодых россиян не мечтают о руководящих должностях. Так, 24% респондентов хотели бы работать экспертами в компании среднего размера, но руководителями быть не хотят. Еще 24% ответили, что мечтают открыть собственный бизнес и работать на себя. 20% хотели бы трудиться экспертами в крупной компании, но тоже не на руководящих позициях.