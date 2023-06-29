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Россиян предостерегли от хранения больших сумм в наличных

Экономист Беляев заявил о нецелесообразности хранения всех сбережений в наличном виде

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В настоящее время хранить все денежные сбережения в наличном виде является нецелесообразным. Это обусловлено несколькими причинами, включая удобный характер банковских переводов, страховые риски и другие факторы, приводит слова кандидата экономических наук Михаила Беляева «Лента.ру».

Наличные денежные сбережения не застрахованы от различных злоумышленников, включая мошенников, грабителей и т.д. Кроме того, у россиян не будет возможности компенсировать утрату наличных средств в результате стихийных бедствий, пояснил он.

«Какую-то часть денег действительно лучше хранить под рукой, но держать в наличке все сбережения нецелесообразно. Во-первых, пластиковые карты и переводы являются удобным средством расчетов. Во-вторых, наличные суммы не застрахованы от грабителей, мошенников и стихийных бедствий», — заявил Беляев.

Он также уточнил, что в вышеперечисленных случаях следует пользоваться банковскими услугами. Кредитные организации возвращают до 1,4 млн рублей в качестве выплат по страховкам. Если же ущерб оценивается большей суммой, то можно воспользоваться услугами нескольких банков.

2 июня представитель наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев заявил, что в настоящее время выгоднее всего хранить сбережения в рублевых вкладах. Это обусловлено относительно высокими процентными ставками по данному виду банковских продуктов.

Ранее в Центробанке объяснили, почему хранить сбережения в долларах и евро сейчас рискованно.

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