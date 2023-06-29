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Объемы ветрогенерации в Европе вернулись к привычно низким уровням

«Интерфакс»: ветряные станции обеспечили лишь 11% от энергопотребления Европы в июне

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Reuters

С начала июня текущего года объемы выработки ветрогенерации в Европе продолжают оставаться на относительно низком уровне. В настоящее время этот показатель находится на отметке примерно 10%, сообщает агентство «Интерфакс».

По итогам июня ветрогенерация обеспечила лишь 11% от суммарного энергопотребления европейских стран. Относительно низкие показатели объясняются переменой погодных условий в регионе, которая не способствует наращиванию объемов выработки подобного вида энергии, уточняется в статье.

«После небольшого роста на фоне перемены погоды выработка ветрогенерации в Европе возвращается к прежним довольно низким уровням. С начала июня показатель в среднем складывается на уровне 10%. За июнь 2022 года ветряки обеспечили 11% потребления энергии в регионе», — заключается в материале.

26 апреля агентство Bloomberg сообщило о провале стратегии властей Евросоюза (ЕС) по отказу от российского газа в пользу ветроэнергетики. Регион не сможет добиться поставленных целей к 2030 году из-за недостаточного объема выработки данного вида энергии. К концу десятилетия пять стран Европы совместно смогут достичь цели по выработке энергии в 88 гигаватт, однако это составит лишь 75% от требуемого уровня.

24 июня агентство Bloomberg объяснило, почему зависимость Европы от природного газа сохранится на десятилетия вперед.

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