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В «Москвиче» заявили о кадровых перестановках

В «Москвиче» сообщили, что Дмитрий Пронин уйдет с поста гендиректора компании

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Александр Вильф/РИА Новости

Дмитрий Пронин покинет пост генерального директора компании «Москвич», сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, его место займет бывший топ-менеджер «КамАЗа», руководитель проекта «Реинжиниринг автопроизводства и создание перспективного семейства автомобилей «КамАЗ» Ханс Петер Мозер. Его назначили решением совета директоров АО МАЗ «Москвич».

Отмечается, что Мозер возглавит компанию 29 июня.

Портал «Китайские автомобили» сообщал, что в Китае начались продажи лифтбэков JAC A5 Plus, которые появятся на российском рынке под названием «Москвич 6».

В базовой комплектации автомобиль стоит 65,8 тыс. юаней (770 тыс. рублей в переводе), а в максимальной — 85,8 тыс. юаней (1 млн рублей).

Серийное производство автомобилей «Москвич 6» планируется начать в июле-августе 2023 года.

Telegram-канал Дептранса Москвы сообщал, что ГИБДД в четырех городах России получит электромобили «Москвич».

Ранее на «АвтоВАЗе» обещали скорый возврат ABS на Lada Granta.

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