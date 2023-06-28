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Путин высказался о туристическом потенциале России

Путин: РФ имеет культурный, природный и рекреационный потенциал для развития туризма

Президент России Владимир Путин заявил об огромном потенциале страны для развития туризма. Соответствующее заявление он сделал на совещании по вопросам развития туризма, передает РИА Новости.

Как указал глава государства, российская туриндустрия «выходит на новый уровень, наращивает свою привлекательность». По его словам, в РФ «активно продвигается развитие» транспортной инфраструктуры, курортов, гостиниц, кафе и ресторанов, благоустройство общественных пространств. Кроме того, политик обратил внимание, что в этой сфере реализуется большое число предпринимательских инициатив и проектов.

Также он назвал общей задачей государства и российского бизнеса обеспечение роста качества туристических услуг и инфраструктуры, а также стремление к самым высоким стандартам.

«Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России все есть… Это огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал», — сказал Путин.

Он добавил, что по разнообразию природно-климатических условий у России, «пожалуй, вообще нет конкурентов в мире».

Ранее Путин оценил перспективы внутреннего туризма в России.

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