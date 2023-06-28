В ЕС рассказали об использовании компаниями заблокированных российских активов

В ЕС опасаются, что в случае решения обложить налогами компании, получающие доходы от иммобилизованных в настоящее время в странах союза активов Центробанка России для нужд Украины, эти компании будут уходить с европейского рынка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный европейский источник.

По его словам, заблокированные средства без возможности возвращения в Россию в условиях санкционных мер находятся в конкретных странах и компании на них зарабатывают.

Но существует риск того, что компании при использовании дохода с заблокированных средств могут опасаться за свои интересы и в дальнейшем покинут Евросоюз. Поэтому налогообложение на подобные доходы следует делать в сотрудничестве с партнерами, объяснил источник.

Он добавил, что эту тему коллективно обсуждают на уровне стран «большой семерки».

До этого глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что эксперты ЕК до начала летних отпусков подготовят юридическое предложение о передаче заблокированных российских активов на восстановление Украины.

Ранее на Украине заявили о планах конфисковать российские активы на $500 млрд.