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Стало известно о резком сокращении коммерческих запасов нефти в США

Минэнерго США: коммерческие запасы нефти в стране снизились на 9,6 млн баррелей за неделю

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Gregory Bull/AP

В период с 16 по 23 июня объемы коммерческих запасов нефти в США сократились на 9,6 млн баррелей и составили 453,7 млн баррелей. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на результаты еженедельного обзора Управления энергетической информации Министерства энергетики (Минэнерго) страны.

Официальные данные по сокращению коммерческих нефтяных запасов США оказались значительно выше прогнозируемых аналитиками. Последние ожидали, что по итогам недели этот показатель снизится лишь на 1,8 млн баррелей вместо 9,6 млн, уточняется в статье.

В то же время объемы стратегических запасов сырья в стране продолжаются оставаться на многолетнем минимуме и в настоящее время составляют лишь 348,6 млн баррелей, сократившись за 7 дней на 1,4 млн баррелей (-0,4%). В последний раз показатель держался на сопоставимом уровне в середине августа 1983 года, когда он находился на отметке 345,7 млн, заключается в материале.

14 июня агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что до конца текущего года власти США произведут закупку 12 млн баррелей нефти в рамках стратегии по восполнению стратегических сырьевых резервов. Это связано с тем, что они были истощен в связи с продажей сырья, которой США активно занимались в прошлом году.

Ранее аналитики одного из крупнейших в мире инвестиционных банков — Goldman Sachs — спрогнозировали, как изменятся биржевые цены на нефть к концу 2023 года.

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