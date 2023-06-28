Песков прокомментировал санкции против причастных к ЧВК «Вагнер» компаний

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ЧВК «Вагнер» на ряде направлений вела самостоятельный бизнес, к которому государство не имело никакого отношения.

«Вчера Путин говорил о достаточно значительных суммах, которые выделялись по линии министерства обороны. Он называл эти цифры, но компания занималась и своим бизнесом, который к государству не имеет никакого отношения», — заявил Песков.

Слова пресс-секретаря президента стали ответом на вопрос о том, готова ли Россия оказывать финансовую поддержку компаниям, внесенных США в санкционные списки из-за подозрений в причастности к деятельности ЧВК «Вагнер» в Африке.

27 июня США ввели санкции в отношении россиянина Андрея Иванова, одной российской компании и трех зарубежных юрлиц, якобы связанных с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости».

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

Ранее Песков ответил на вопрос, сможет ли ЧВК «Вагнер» продолжить свою деятельность в Африке.