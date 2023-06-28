Биржевая стоимость газа в Европе выросла более чем на 2%

Биржевые цены на природный газ на европейском энергетическом рынке в ходе утренних торгов росли более чем на 2%. Стоимость тысячи кубометров топлива с поставкой в июле на крупнейшем нидерландском хабе TTF подобралась вплотную к отметке $400, свидетельствуют данные лондонской площадки Intercontinental Exchange (ICE).

В начале утренней сессии газовые котировки находились на отметке $398,3; прирост составлял 2,4%. Однако ближе к разгару торгов, по состоянию на 11:25 мск, биржевая цена тысячи кубометров топлива опустилась до уровня $381.

Относительное восстановление газовых котировок происходит на фоне высокого уровня заполненности европейских подземных хранилищ (ПХГ). В настоящее время этот показатель находится на уровне около 76,5%. На динамику также оказывают влияние благоприятные погодные условия в регионе.

27 июня аналитики британского Энергетического института (Energy Institute, EI) представили статистические данные ежегодного доклада, согласно которым по итогам 2022 года доля российского газа (природного и сжиженного) в суммарном объеме европейского импорта составила около 33%. Сокращение произошло на фоне действия международных санкций против энергетического сектора РФ.

Ранее агентство РИА Новости сообщило о «тяжелом» решении властей Нидерландов, которое спровоцировало рост биржевых цен на газ в Европе.