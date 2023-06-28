VK выкупила права на долгосрочную аренду штаб-квартиры в Доме «Зингера» в Петербурге

VK Company Limited выкупила 100% ЗАО «Зингер», которому принадлежат долгосрочные права аренды помещений в знаменитом Доме «Зингер» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Издание напоминает, что с 2010 года в Доме «Зингер» на Невском проспекте находится штаб-квартира соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе отметили, что сделка позволит оптимизировать расходы и защитить экономические интересы компании.

Ранее в VK рассказали о мерах поддержки молодых предпринимателей. Генеральный директор компании Владимир Кириенко сообщил, что VK помогает молодежи получать знания, регистрироваться как самозанятым, платить налоги и пр. При этом он считает, что задачей больших площадок является снятие лишних барьеров.

До этого сообщалось, что жители разных городов России смогут связаться друг с другом через VK Порталы.