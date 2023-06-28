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Уганда может начать добычу нефти на проекте Tilenga через два года

Reuters: Уганда рассчитывает начать добычу нефти на проекте Tilenga в 2025 году

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Brendan McDermid/Reuters

Национальная нефтяная компания Уганды (UNOC) запланировала начать добычу нефти на проекте Tilenga в 2025 году. Об этом агентству Reuters в кулуарах конференции Energy Asia заявил гендиректор компании Просковия Наббанджа.

«Буровые комплекты уже установлены, и бурение началось. Мы находимся на пути к первой добыче нефти в первом полугодии 2025 года», — отметил Наббанджа.

По данным агентства, проект Tilenga находится на месторождениях озера Альберт в Уганде. Крупнейшим акционером проекта является энергокомпания TotalEnergies с долей в 62%.

Ранее газета Daily Monitor писала, что в Уганде впервые в истории введена в эксплуатацию буровая установка по добыче нефти. По данным издания, добыча началась на нефтяном месторождении Kingfisher в Западной области страны, в округах Хоима и Кикуубе. Разработка запасов этого месторождения позволит развивать экономику Уганды.

Несколько лет назад в освоение нефтяных месторождений Уганды уже инвестировали средства. Тогда было выделено около $14 млрд. Инвесторами выступили британская Tullow Oil Plc, французская Total SA и китайская CNOOC Ltd.

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