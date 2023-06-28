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Минфин РФ прокомментировал налоговую нагрузку в ресурсных секторах экономики

Замминистра финансов Сазанов: налоги в ресурсных секторах экономики близки к максимуму

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Shutterstock

Заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов в интервью РИА Новости заявил, что налоговая нагрузка в ресурсных секторах экономики, включая нефтегазовую отрасль, близка к максимальным значениям.

По словам Сазанова, высокая налоговая нагрузка несет риски для инвестиций и будущей добычи. При этом чиновник подчеркнул, что у каждой компании свой потолок налоговой нагрузки, потому что он упирается в операционный денежный поток.

«В ресурсных секторах, в том числе и нефтегазе, мы уже подбираемся к потолку потенциала роста налоговой нагрузки. Ее дальнейшее увеличение может иметь деструктивный эффект для отрасли: может начаться сокращение инвестиций», — пояснил Сазанов.

Ранее Сазанов говорил, что в будущем в России при высоком дефиците бюджета возможен гипотетический возврат к налогу на сверхприбыль.

В качестве причин введения налога на сверхприбыль Сазанов назвал дефицит бюджета и «конъюнктурные сверхдоходы» компаний.

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