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В Турции раскрыли, граждане какой страны активнее других скупали жилье в республике

TÜİK: россияне стали лидерами среди иностранцев по объемам скупки недвижимости в Турции

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Depositphotos

С января по май текущего года включительно россияне активнее граждан других стран скупали объекты недвижимости в Турции. За этот период времени представители РФ приобрели в общей сложности 5 723 единицы жилплощади на территории республики, сообщается на сайте местного Национального института статистики (TÜİK).

В топ-5 рейтинга по объемам скупки недвижимости в Турции также вошли граждане Ирана, Ирака, Казахстана и Германии. На их доли пришлись 2,3 тыс.; 809; 605 и 564 квартиры соответственно. Таким образом, россияне опередили ближайших конкурентов более чем в два раза, уточняется в материале.

«В период с января по май текущего года включительно граждане России купили 5 723 единицы жилья в Турции, рост в сравнении с прошлым годом составил 44,4% <...> Всего за пять месяцев в Турции иностранцам продано 16,8 тыс. единиц недвижимости», — заключается в статье.

3 июня газета «Коммерсантъ» сообщила, что после объявления результатов президентских выборов в Турции спрос россиян на недвижимость в стране за неделю вырос на 20–50%. После победы Реджепа Тайипа Эрдогана спрос стал восстанавливаться, в том числе со стороны действующих клиентов местных риелторских компаний.

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