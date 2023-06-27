Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россия вновь вошла в двадцатку мировых лидеров по экспорту продовольствия

«Агроэкспорт»: Россия стала 17-й в рейтинге мировых экспортеров продовольствия в 2022 году

close
100%
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

По итогам 2022 года Россия заняла 17-е место в рейтинге крупнейших мировых экспортеров продовольствия и сельскохозяйственного сырья. На глобальном уровне доля РФ составила 2,1%, сообщается на сайте Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Агроэкспорт».

При этом за последние десять лет России удалось нарастить объемы экспорта продукции агропромышленного комплекса (АПК) в 2,5 раза. Этот прирост оказался наибольшим среди всех топ-20 государств вышеуказанного рейтинга, уточняется в статье.

«Среди крупнейших поставщиков продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья Россия заняла 17-е место, увеличив свою долю до 2,1%. При этом среди топ-20 государств Россия продемонстрировала наибольший прирост объема экспорта продукции АПК за последние 10 лет — в 2,5 раза», — заключается в материале.

4 марта агентство Bloomberg со ссылкой на статистические данные аналитиков компании Logistic OS сообщило, что объемы экспорта вывозимой из России пшеницы выросли почти в два раза (более чем на 90%) по сравнению с январем — февралем 2022 года и достигли показателя 6,1 млн тонн к началу марта 2023-го. Одной из главных причин подобной динамики стал высокий уровень урожайности на внутреннем рынке.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях