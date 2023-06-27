Россия вновь вошла в двадцатку мировых лидеров по экспорту продовольствия

По итогам 2022 года Россия заняла 17-е место в рейтинге крупнейших мировых экспортеров продовольствия и сельскохозяйственного сырья. На глобальном уровне доля РФ составила 2,1%, сообщается на сайте Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Агроэкспорт».

При этом за последние десять лет России удалось нарастить объемы экспорта продукции агропромышленного комплекса (АПК) в 2,5 раза. Этот прирост оказался наибольшим среди всех топ-20 государств вышеуказанного рейтинга, уточняется в статье.

«Среди крупнейших поставщиков продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья Россия заняла 17-е место, увеличив свою долю до 2,1%. При этом среди топ-20 государств Россия продемонстрировала наибольший прирост объема экспорта продукции АПК за последние 10 лет — в 2,5 раза», — заключается в материале.

4 марта агентство Bloomberg со ссылкой на статистические данные аналитиков компании Logistic OS сообщило, что объемы экспорта вывозимой из России пшеницы выросли почти в два раза (более чем на 90%) по сравнению с январем — февралем 2022 года и достигли показателя 6,1 млн тонн к началу марта 2023-го. Одной из главных причин подобной динамики стал высокий уровень урожайности на внутреннем рынке.