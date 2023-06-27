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Стало известно, на сколько снизился уровень мирового богатства из-за инфляции

BCG: объем мирового финансового состояния сократился в 2022 году на 4%, до $255 трлн

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Shutterstock

По итогам 2022 года объем мирового финансового состояния, включающего в себя финактивы, обязательства и реальные активы, незначительно сократился на фоне роста глобальной инфляции и военного конфликта на Украине. За 12 месяцев этот показатель упал на 4% и составил $255 трлн к концу декабря, сообщается в ежегодном докладе аналитиков международной консалтинговой компании BCG.

При этом к концу текущего года в BCG прогнозируют восстановление положительной динамики. Предполагается, что в 2023-м объем мирового финансового состояния увеличится на 5%, или на $12 трлн. Наращивание произойдет на фоне постепенного восстановления экономики Китая после затяжных коронавирусных локдаунов, подъема американского фондового рынка и других факторов, уточняется в материале.

«После почти 15 лет неуклонного роста, начавшегося после финансового кризиса 2007–2008 годов, рост мирового финансового благосостояния был остановлен в 2022 году, сократившись на 4% до 255 трлн долларов <...> Несмотря на трудности 2022 года, ожидается, что в 2023 году мировое финансовое благосостояние вырастет примерно на 5% и достигнет 267 трлн долларов», — заключили в компании.

1 июня агентство Bloomberg со ссылкой на собственный рейтинг Billionaires Index сообщило, что глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск вновь стал самым богатым человеком в мире. К началу лета 2023 года суммарное состояние американского бизнесмена увеличилось до $192 млрд.

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