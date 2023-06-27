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В России рассказали, как возможный рост импортных пошлин на вино скажется на ценах

Аналитик Дробиз: повышение пошлины на импортное вино не приведет к значительному росту цен

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Возможное повышение размера пошлин на импортные вина не приведет к значительному удорожанию данного вида алкогольной продукции на российском внутреннем рынке. Однако небольшое изменение цен при таком раскладе вполне вероятно, приводит слова главы Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадима Дробиза «Лента.ру».

Разработкой изменения пошлин на импортные вина занимается Министерство финансов (Минфин) совместно с Министерством промышленности и торговли (Минпромторгом). Окончательное решение по этому вопросу примут в ближайшие месяцы. Однако по словам Дробиза, незначительное удорожание вина не отразится на финансовом состоянии подавляющего большинства россиян.

«Даже если размер пошлины удвоят, это не приведет к серьезному росту цен. Но незначительное повышение стоимости произойдет. Импортное вино у нас пьет только средний класс. Ему повышение этих цен не страшно, неприятно, конечно, но переживет средний класс», — заключил он.

27 июня заместитель главы Министерства финансов (Минфина) Алексей Сазанов заявил, что российские власти рассматривают возможность введения пошлин на импортное вино для стимулирования местных производителей. Решение по данному вопросу примут в течение двух месяцев. В настоящее время пошлины на импортное вино на российском внутреннем рынке составляют 12,5%.

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