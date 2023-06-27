Российские власти установили ограничения для цифровых платформ

Госдума приняла закон, вводящий антимонопольные ограничения для цифровых платформ, в том числе для маркетплейсов и агрегаторов. Данная мера необходима для пресечения возможных злоупотреблений доминирующим положением со стороны владельцев подобных ресурсов и развития оптимального уровня конкуренции на внутреннем рынке, сообщает РИА Новости.

Речь идет о дополнении так называемого пятого антимонопольного пакета в области российского цифрового рынка. Закрепленные в нем изменения позволят эффективнее выявлять возможные антирыночные действия и картельные соглашения между участниками рынка онлайн-торговли, поясняется в статье.

«Вводится запрет на злоупотребление доминирующим положением для владельцев цифровых платформ, чей «сетевой эффект» (влияние маркетплейса или агрегатора на общие условия обращения товаров на рынке. — «Газета.Ru») дает возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товаров на рынке и затруднять доступ на него, доля совершенных сделок через которые на определенном товарном рынке составляет более 35%, а выручка превышает 2 млрд руб. в год», — заключается в материале.

10 ноября Госдума в первом чтении приняла проект закона, который ввел антимонопольные ограничения для маркетплейсов и агрегаторов онлайн-торговли на российском цифровом рынке. Новый механизм рыночного регулирования включил в себя в том числе ввод понятия «сетевой эффект» с целью ограничения возможных злоупотреблений доминирующего положения со стороны различных платформ.