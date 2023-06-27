В Британии раскрыли, как изменилась доля нефти из России в сырьевом импорте Европы

По итогам прошлого года доля сырой нефти из России в суммарном импорте Европы снизилась до 23,3% на фоне действия международных санкций. Речь идет о сокращении до 116,9 млн тонн, свидетельствуют данные ежегодного доклада аналитиков британского Энергетического института (Energy Institute, EI).

В сравнении с показателями за аналогичный период 2021-го доля российской сырой нефти в суммарном импорте Европы сократилась на 7,6 процентных пункта (п.п.). Однако в физическом выражении объемы поставок упали в большей степени — на 15,7 п.п. Одной из главных причин подобной динамики стало значительное увеличение объемов импорта сырья европейскими странами, уточняется в материале.

«Сырая нефть из России составила 23,3% от общего объема европейского импорта <...> Доля сократилась на 7,6 процентных пункта по сравнению с 2021 годом. При этом в физическом выражении поставки в Европу упали на 15,7 процента. Одной из причин уменьшения доли России стал существенный рост европейского импорта — на 11,8%», — заключается в докладе.

26 июня участник делегации Европарламента по связям с Россией (D-RU), представитель от Хорватии Иван Вилибор Синчич заявил, что новый санкционный пакет Евросоюза против Российской Федерации не сможет полностью заблокировать поток нефтепродуктов из РФ в ЕС. Прекращение поставок российской нефти в Европу не произойдет из-за того, что «черный» рынок достаточно быстро адаптируется к изменениям.