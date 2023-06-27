Билайн и Brand Analytics представили рейтинг российских ИИ-компаний

Билайн совместно с Brand Analytics представили рейтинг компаний и институтов, занимающихся искусственным интеллектом в России. Об этом сообщает пресс-служба билайна. Всего в рейтинге 8 основных номинаций, а также четыре специальные номинации.

Отмечается, что особенностью рейтинга является то, что составлен он нейросетью, обученной на данных открытых источников. Так, основой для датасетов стали новости СМИ и публикации открытых Telegram-каналов, посвященные теме искусственного интеллекта, за 2022 год.

В билайне уточнили, что для поиска публикаций по теме ИИ и подготовки датасетов было проанализировано более 5 млрд материалов СМИ и Telegram-каналов. При этом из 1 млн найденных публикаций после исключения дублей остался массив в 500 тыс. материалов, который использовался для обучения нейросети и формирования рейтингов.

По словам директора по искусственному интеллекту и цифровым продуктам билайн Константина Романова, компания ежедневно создает и развивает решения на основе больших данных и искусственного интеллекта. Он отметил, что в билайне регулярно смотрят на кейсы в области развития технологий, науки, образования, промышленности, чтобы создавать клиентоцентричные решения, важные в масштабах страны.

«Команда дирекции по искусственному интеллекту и цифровым продуктам билайна обладает достаточными компетенциями в машинном обучении, чтобы создать систему, которая найдет неявные закономерности и всесторонне посмотрит на рынок искусственного интеллекта. Мы хотели создать рейтинг с душой, но остаться беспристрастными. Считаю, мы справились», — сказал он.

Как отметила управляющий партнер Brand Analytics Наталья Соколова, применение ML-технологий для обработки естественного языка – одно из ключевых направлений в развитии индустрии аналитики соцмедиа.

«Мы хорошо понимаем, что участникам рынка важно не только отслеживать новости в области ИИ, но и иметь перед глазами навигатор компаний и решений в этой важнейшей для нашего с вами будущего отрасли. Проект получился интересным. Рейтинг одновременно учитывает и медийную активность игроков, и внимание к теме и компаниям со стороны СМИ, и «народное» обсуждение в социальных медиа. Смотреть на ситуацию с трех сторон кажется очень перспективным подходом», — считает она.