Международная аудиторская компания KPMG собралась уволить почти 2 тыс. сотрудников

Международная аудиторская компания KPMG собралась уволить 1950 работников в США из-за резкого спада спроса на консалтинговые услуги. Это происходит на фоне экономических проблем в стране. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на оказавшееся в ее распоряжении уведомление руководства фирмы.

«Несмотря на то, что мы продолжаем лидировать на рынке аудиторских услуг, мы боремся с экономическими трудностями, которые характерны не только для нашего бизнеса или фирмы,» – отметил исполнительный директор KPMG в США Пол Кнопп.

В сообщении добавили, что увольнения будут продолжаться до конца финансового года во всех подразделениях организации. При этом ранее компания уже уволила 700 человек по тем же причинам.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что руководства крупных технологических компаний CША, включая Google и Amazon, столкнулись с трудностями при попытках организации массового увольнения сотрудников корпораций в европейских странах, в том числе в Германии и во Франции.

В начале апреля американский автоконцерн General Motors запустил программу добровольного увольнения с компенсацией для своих сотрудников, с помощью которой планирует освободить 5 тыс. рабочих мест.