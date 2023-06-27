В России провалился план по снижению продаж алкоголя и табака

Продажи алкоголя и сигарет в России по итогу 2022 года так и не снизились, что говорит о невыполнении плана федерального проекта «Укрепление общественного здоровья». Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные Счетной палаты.

В заключении Счетной палаты говорится, что в уточненном отчете о реализации федерального проекта был установлен статус об отсутствии отклонений его выполнения, но при этом в нем не были достигнуты плановые значения двух показателей, хотя бюджетные ассигнования по ним исполнены в полном объеме. Речь идет о продаже алкоголя и сигарет.

По данным Минздрава, план по снижению продаж алкоголя и сигарет не удалось выполнить, так как население было недостаточно информировано о вреде потребления табака и никотинсодержащей продукции. Также не были применены налоговые меры, которые снизили бы доступность такой продукции. А в случае с алкоголем не был установлен запрет на рекламу крепкой алкогольной продукции.

Аналитики посчитали, что по итогам прошлого года выросли продажи именно крепкого спиртного — водки, коньяка и ликеро-водочной продукции крепче 25 градусов. При этом некоторые специалисты считают, что ограничительные меры, которые хочет ввести Минздрав, только увеличат неконтролируемый оборот дешевых суррогатов, учитывая, что нелегальный оборот алкоголя занимает 27% рынка.

Ранее Министерство сельского хозяйства РФ разработало проект закона, согласно которому можно блокировать в досудебном порядке сайты с предложениями о продаже табачной и никотинсодержащей продукции. Речь идет о дистанционной продаже электронных сигарет и других электронных системах доставки никотина, для которых установлено максимальное содержание никотина в жидкости или растворе — 20 мг/мл.