Новый гипермаркет OBI построят на месте сгоревшего рынка в Подмосковье

Холдинг «Синдика» собирается к 2025 году возвести новый гипермаркет OBI на месте сгоревшего рынка в Подмосковье. Объем инвестиций оценивается в 3,5 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на сообщение от компании.

«Синдика» планирует построить к 2025 году гипермаркет OBI примерно на 30 тыс. кв. м в Мякинино, на 65-м км МКАД, объем инвестиций составит 3,5 млрд руб., рассказали «Ъ» в компании. Гипермаркет появится на месте сгоревшего в 2017 году строительного рынка, принадлежавшего холдингу. Предполагается, что новый объект может заменить сгоревший в декабре 2022 года гипермаркет в Химках.

Эксперты рынка указали на то, что у OBI происходит трансформация бизнеса в России. Сейчас компания усилила компетенции в категориях товаров для дома и сада, отчего конкуренция с «Леруа Мерлен» только усилилась. Кроме того, компания ради увеличения ассортимента стала работать с частью бывших поставщиков мебели IKEA.

В то же время, гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что с учетом роста онлайн-продаж в России, целесообразно было бы строить гипермаркет максимум на 5-6 тыс. кв.м. Кроме того, конкуренция на этом рынке достаточно высока, а покупательская способность населения достаточно сдержанная.

Пожар в строительном гипермаркете OBI в ТЦ «Мега-Химки» произошел 9 декабря. Сообщалось, что на кровле здания торгового центра проводили сварочные работы, они-то, по версии следствия, и стали причиной возгорания. Площадь возгорания достигла 18 тыс. кв. м, его удалось локализовать на площади 7 тыс. кв.