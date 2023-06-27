В России хотят отменить НДФЛ для ряда граждан

В Государственную думу внесут законопроект об отмене налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для граждан, которые зарабатывают меньше 30 тысяч рублей в месяц. Это сделают депутаты Госдумы от ЛДПР, передает ТАСС.

Авторы инициативы собираются доработать закон «О внесении изменений в статью 217 Налогового кодекса Российской Федерации» и внести поправки, согласно которым россияне, чей доход ниже 30 тыс. рублей, будут иметь нулевую ставку НДФЛ. По их мнению, это позволит таким гражданам сохранять большую часть заработанных денег и повысить свой уровень жизни.

В ЛДПР считают, что данная сумма является оптимальным порогом для отмены НДФЛ. Она практически в два раза превышает минимальный размер оплаты труда (МРОТ), поэтому для малообеспеченных граждан «станет действительно ощутимой» эта предлагаемая мера поддержки.

Ранее газета «Известия» писала, что во втором квартале текущего года поступления в бюджеты 15 российских регионов от налогов на доходы физических лиц (НДФЛ) начали расти после спада в начале 2023-го. По данным издания, наибольший прирост данного вида налоговых поступлений (+15,8%) по сравнению с аналогичным периодом 2022-го продемонстрировала казна Чувашской Республики.