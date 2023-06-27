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Должность председателя совета директоров «Москвича» займет его нынешний гендиректор

Гендиректор «Москвича» Дмитрий Пронин станет председателем совета директоров компании

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Завод «Москвич»

Должность председателя совета директоров акционерного общества «Московский автомобильный завод «Москвич» займет Дмитрий Пронин. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В сообщении подчеркивается, что в прошлом году бывший иностранный владелец завода — французская компания Renault — покинул российский рынок. Renault не оставил на заводе ни технологий, ни конструкторской документации, ни комплектующих, которые должны обеспечивать производство.

Пронин отметил, что в таких условиях производство на заводе пришлось начинать «фактически с нуля». Он заявил, что на новой должности видит для себя «обширный горизонт возможностей», который связан с выработкой стратегии работы завода и с концентрацией на важных ключевых направлениях развития производства.

Дмитрий Пронин в настоящий момент является генеральным директором «Москвича». О составе совета директоров сейчас ничего неизвестно, так как акционерное общество его не раскрывает.

Ранее сообщалось, что на автозаводе «Москвич» был запущен главный конвейер. В этом году завод планирует в этом году выпустить 50 тыс. автомобилей, в том числе 8-10 тыс. с электродвигателем.

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