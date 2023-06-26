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Российские власти не поддержали проект по отмене налога с доходов по вкладам

«Известия»: правительство не одобрило законопроект по отмене налога с доходов по вкладам

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Правительство России не поддержало законопроект фракции ЛДПР, который предполагал освобождение россиян от налога в 13% с доходов по банковским вкладам. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на официальный отзыв властей.

«Принятие соответствующего федерального закона приведет к выпадающим доходам федерального бюджета в 2024 году в размере 101,6 млрд рублей, что негативно повлияет на возможность финансового обеспечения расходных обязательств государства, в том числе социальных», — говорится в официальном отзыве правительства.

По словам одного из авторов законопроекта, главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, документ все равно будет вноситься в Госдуму, а сам проект – дорабатываться. Кроме того, эта тема была хорошо принята обществом.

Он добавил, что выпадающие доходы в России были и в прошлые годы, поэтому мораторий, по которому граждане не платили налог по вкладам, лучше продлить. Одновременно с этим необходимо доработать сам законопроект, чтобы прийти к определенному компромиссу.

В конце апреля доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев заявил, что налог на доход с вкладов по итогам 2023 года заплатят не все категории граждан.

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