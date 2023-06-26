Доходы бюджета России от таможенных пошлин начали снижаться

Поступления в федеральный бюджет России от таможенных пошлин в 2023 году снизились на 1,1 трлн руб. по сравнению с прошлогодним показателем. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на данные госпортала «Электронный бюджет» на 20 июня.

Доходы федерального бюджета от всей внешнеэкономической деятельности РФ в 2023 году снизились в два раза по сравнению с аналогичным показателем 2022 года. Так, почти за полгода было уплачено 949,7 млрд руб. — 29% от годового прогноза (3,3 трлн). Самая крупная статья доходов по этому направлению — таможенные пошлины. Они составили 486,8 млрд руб. и снизились на 70%, то есть почти на 1,1 трлн.

В публикации указали, что единственным показателем, который в этом году вырос, стали поступление от соглашений со странами ЕАЭС. В этот году данный показатель вырос на 38%, до 432,3 млрд руб.

По данным Минфина, доходы от таможенных пошлин упали из-за уменьшения стоимости нефти и сокращения поставок по ряду направлений. Аналитики посчитали, что уменьшение объемов поступлений по внешнеэкономической деятельности идет также, как и сокращение доходов от продажи нефти и газа, то есть с отставанием от плана.

19 апреля Госдума России приняла во втором и третьем чтении закон, который устанавливает ставку пошлины на экспорт нефти исходя из стоимости эталонного сорта Brent, а не российской марки Urals. Предполагается, что новая схема расчета пошлин должна вступить в силу с 1 июня.