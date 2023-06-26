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Роснедра назвали возможный срок начала добычи лития на Ковыктинском месторождении

Глава Роснедр Петров: добыча лития на Ковыктинском месторождении начнется через 2-3 года

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Добыча лития на Ковыктинском газоконденсатном месторождении может начаться уже в ближайшие 2-3 года. Это произойдет при условии успешного внедрения промышленной технологии добычи лития из подтоварных вод. Об этом заявил глава Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгений Петров в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Сложившаяся ситуация может измениться в ближайшие 2-3 года. В этот же период мы ожидаем начала добычи лития на Завитинском месторождении и на Ковыктинском газоконденсатном месторождении, в случае успешного внедрения промышленной технологии добычи лития из подтоварных вод», — отметил Петров.

Ковыктинское газоконденсатное месторождение является одним из самых крупных по запасам газа на Востоке России. Бурение на месторождении началось в 2019 году, а официальный запуск добычи произошел в декабре 2022 года.

Ранее в понедельник Петров заявил, что агентство планирует в ближайшее время провести аукционы на месторождения марганцевых и хромовых руд, вольфрама, молибдена, титана, урана, а также редких и редкоземельных металлов.

В начале апреля Роснедра получили заявление ООО «Пасифик ойл ресорсез» (структура Alltech, которая принадлежит членам семьи и бывшим бизнес-партнерам погибшего в 2020 году Дмитрия Босова) о досрочном прекращении лицензии на Призаливный участок, который расположен в Сахалинской области.

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