В ЦБ рассказали о работе банков 26 июня

Финансовые организации, несмотря на нерабочий понедельник в Москве, будут работать 26 июня в обычном режиме, сообщили в Центробанке РФ.

Торги на Московской бирже также завтра будут идти в режиме обычного рабочего дня, отметили в ЦБ.

Необходимый для обеспечения работы круг сотрудников руководители финансовых организаций определят самостоятельно.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил в своем Telegram-канале, что в столице складывается сложная ситуация, поэтому он принял решение объявить понедельник, 26 июня, нерабочим днем.

Исключение составят органы власти и предприятия непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса и городские службы.

Он также попросил граждан воздерживаться от поездок по Москве и отметил, что возможно будет перекрыто движение в отдельных кварталах и на отдельных дорогах.

Городские службы работают в режиме повышенной готовности, добавил мэр столицы.