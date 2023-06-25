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Цены на недвижимость в Британии могут обвалиться

The Telegraph: цены на жилье в Британии продолжат падение до 2025 года

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Pexels

Падение цен на недвижимость в Британии может продолжиться до 2025 года и станет самым продолжительным в странах Запада. Об этом пишет газета The Sunday Telegraph, ссылаясь на прогноз консалтинговой компании Oxford Economics.

Снижение стоимости жилья в Британии может оказаться самым продолжительным в странах Запада на фоне резкого роста стоимости ипотеки из-за растущих банковских ставок. По прогнозам экспертов, цены продолжат падать до 2025 года, а размер снижения будет на уровне 11% по сравнению с пиковыми показателями прошлого года.

В публикации добавили, что в США, Франции, Германии и Италии цены на недвижимость начнут расти уже в этом году и этот период продлится как минимум до конца 2024 года.

В конце октября 2022 года The Guardian, ссылаясь на данные крупнейшего британского застройщика Barratt, писал, что спрос на недвижимость в Британии сократился до самого низкого уровня с мая 2020 года, когда рынок пострадал из-за пандемии коронавируса. В период с июля по сентябрь 2022 года число еженедельных продаж домов в Британии снизилось на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее ТАСС со ссылкой на отчет пресс-службы ипотечного кредитного банка Halifax сообщил, что годовые темпы роста цен на недвижимость в Соединенном Королевстве достигли в июне 13% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, что стало рекордным показателем с конца 2004 года.

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