Стало известно, что некоторые продукты в России подешевели минимум в два раза

Цены на черешню, нектарины и персики в России упали более чем в два раза, так как на полках магазинов появился новый урожай из Узбекистана, Таджикистана и южных российских регионов. Об этом в интервью радио Sputnik заявил доктор экономических наук, аналитик аграрного рынка Леонид Холод.

«Обратите внимание на те фрукты и овощи, которые у нас тоже растут, но созревают позже, чем их начинают привозить из Узбекистана и Таджикистана. Раньше цены на них были совершенным «космосом», а теперь они снижаются», — отметил Холод.

По его словам, черешня в мае стоила около 1000-1200 рублей. Сейчас же ее цена находится на уровне 400-500 рублей. Аналогичная ситуация происходит и с ценами на нектарины, персики и абрикосы.

Он добавил, что нектарины нового урожая подешевели с 800-900- рублей до 250-300 рублей за килограмм. Поэтому, чем больше фруктов привозится, тем меньше становится цена на них. Когда же массово на полки магазинов пойдет отечественный урожай, то снижение цен будет еще сильнее.

15 июня доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Долгова заявила, что в конце лета и первый месяц осени цены на продукты могут немного снижаться, на что влияет хороший сбор урожая в России. По ее словам, прежде всего это коснется овощей и фруктов, которые растут на территории страны.