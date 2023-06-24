Рестораны «Вкусно — и точка» закрылись в Ростове-на-Дону

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» временно закрыла все рестораны в Ростове-на-Дону, сообщили в пресс-службе сети «Газете.Ru».

«В сложившейся ситуации руководство компании приняло решение временно закрыть все предприятия сети в городе Ростов-на-Дону», — рассказали в компании.

В организации подчеркнули, что безопасность гостей и сотрудников компании являются их приоритетом.

Ранее власти Ростова-на-Дону предупредили о возможном проходе военной техники на улицах города. Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал жителей отказаться от поездок в центр города.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» вошли в Ростов-на-Дону, фотографии военной техники и бойцов компании на улицах города опубликовал ТАСС.

Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил о мятеже и назвал «ударом в спину» попытку расколоть общество. Путин добавил, что «все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание».