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Стоимость евро в некоторых банках выросла до 115 рублей

РИА Новости: российские банки резко подняли курс валют

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

РИА Новости сообщило, что крупнейшие российские банки резко подняли курсы валют.

По данным агентства, доллар во многих банках стоит больше 90 рублей, а евро — свыше 100 рублей. Отмечается, что самый высокий курс продажи доллара и евро в Росбанке — 105 и 115 рублей соответственно. Дешевле всего валюта в Промсвязьбанке — 84,87 и 93,06 за доллар и евро соответственно.

Обменный курс Сбербанка — 88,33 рубля за доллар и 94,16 рубля за евро.

16 июня курс евро в ходе торгов на Московской бирже достиг отметки в 92,01 рубля.

В Минобороны РФ 23 июня заявили, что распространяемые в социальных сетях от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщения и видео о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что после заявлений Пригожина возбуждено дело о призыве к военному мятежу.

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