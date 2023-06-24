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В США указали на прогресс в борьбе с последствиями глобальных стихийных бедствий

Bloomberg: ряд стран смогут взять кредитную паузу на случай риска стихийных бедствий

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Francisco Seco/AP

В ходе переговоров участники саммита по финансовому пакту для борьбы с изменениями климата и бедностью обсудили ряд важных тем. Среди ключевых — расширение новых видов страхования на случай стихийных бедствий, а также возможность предоставления пострадавшим странам кредитных пауз, сообщает агентство Bloomberg.

Новые виды страхования для борьбы с последствиями стихийных бедствий уже были опробованы на Ямайке, Перу и Барбадосе. Кроме того, участники форума заявили о намерении предоставлять дополнительные возможности урегулирования кредитной задолженности для тех стран, которые находятся в наиболее уязвимом положении из-за риска экстремальных погодных условий, уточняется в статье.

«Обсуждение было сосредоточено на расширении новых видов страхования на случай стихийных бедствий, подобных тем, которые были опробованы на Ямайке и Перу, и предоставлении пауз в погашении долга после экстремальных климатических явлений, чтобы обуздать накопление долга в трудные времена. «Положения о паузе» в погашении долга могут иметь огромное значение. Барбадосу удалось обеспечить это положение по части своего долга как способ борьбы с экстремальными погодными явлениями», — заключается в материале.

22 июня президент Франции Эммануэль Макрон призвал инвесторов вкладывать больше денежных средств в борьбу с глобальным изменением климата. Ведущую роль в этом вопросе должны играть представители частного бизнеса, суверенные фонды и благотворительные организации.

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