Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Один из крупнейших банков мира столкнулся с кризисом на фоне спада сделок

Bloomberg: Goldman Sachs сократит около 125 управляющих директоров по всему миру

close
100%
Brendan McDermid/Reuters

Руководство одного из крупнейших инвестиционных банков в мире — американского Goldman Sachs — в обозримом будущем сократит около 125 управляющих директоров по всему миру на фоне спада сделок. При этом финансовый конгломерат уже начал процедуру увольнения среди топ-менеджмента, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на отраслевые источники.

Представители самого американского банка не стали подтверждать или опровергать вышеуказанную информацию. Сотрудники кредитной организации отказались от комментариев. При этом за последний год руководство Goldman Sachs уже принимало решение о сокращении ряда сотрудников, уточняется в статье.

«Около 125 управляющих директоров, в том числе некоторые из крупных инвестиционно-банковских компаний, потеряют свои рабочие места. При этом сокращения не являются публичными <...> Эти шаги являются частью серьезной программы по сокращению расходов в банке, в котором менее чем за год произошло как минимум три сокращения рабочих мест», — заключается в материале.

31 мая издание Politico со ссылкой на пояснительную записку главного экономиста Morgan Stanley Сета Карпентера сообщило, что американские национальные банки понесут определенные потери даже с учетом поднятия потолка государственного долга. Местное Казначейство будет вынуждено увеличивать объемы заимствований, в результате чего на внутреннем рынке могут увеличиться процентные ставки и снизиться прибыль банков.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях