Один из крупнейших банков мира столкнулся с кризисом на фоне спада сделок

Руководство одного из крупнейших инвестиционных банков в мире — американского Goldman Sachs — в обозримом будущем сократит около 125 управляющих директоров по всему миру на фоне спада сделок. При этом финансовый конгломерат уже начал процедуру увольнения среди топ-менеджмента, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на отраслевые источники.

Представители самого американского банка не стали подтверждать или опровергать вышеуказанную информацию. Сотрудники кредитной организации отказались от комментариев. При этом за последний год руководство Goldman Sachs уже принимало решение о сокращении ряда сотрудников, уточняется в статье.

«Около 125 управляющих директоров, в том числе некоторые из крупных инвестиционно-банковских компаний, потеряют свои рабочие места. При этом сокращения не являются публичными <...> Эти шаги являются частью серьезной программы по сокращению расходов в банке, в котором менее чем за год произошло как минимум три сокращения рабочих мест», — заключается в материале.

31 мая издание Politico со ссылкой на пояснительную записку главного экономиста Morgan Stanley Сета Карпентера сообщило, что американские национальные банки понесут определенные потери даже с учетом поднятия потолка государственного долга. Местное Казначейство будет вынуждено увеличивать объемы заимствований, в результате чего на внутреннем рынке могут увеличиться процентные ставки и снизиться прибыль банков.