Глава Минфина США заявила о снижении риска рецессии в стране

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила в интервью Bloomberg TV о снижении риска рецессии в стране.

«По моей оценке, ее вероятность, если уж на то пошло, уменьшилась — посмотрите на устойчивость рынка труда, и инфляция снижается», — сказала она.

Вместе с тем министр указала, что все это не значит, что риск отсутствует. В связи с этим она обратила внимание на повышение процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США.

«Нам, вероятно, необходимо увидеть некоторое замедление расходов, чтобы взять инфляцию под контроль», — добавила Йеллен.

Ранее главный экономист ВЭБ Андрей Клепач заявил, что рецессия в США, вполне вероятно, может начаться в конце этого года или в начале 2024-го. При этом, по словам эксперта, она будет влиять лишь на средние кредитные организации и страховщиков.