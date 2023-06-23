Стоимость биткойна превысила $31 тысячу впервые с 15 апреля

Стоимость биткойна превысила $31 тыс., сообщает площадка Coindesk.

В последний раз стоимость биткойна превышала $31 тыс. 15 апреля 2023 года.

Ранее сообщалось, что биткойн в ходе торговой сессии в субботу рос более чем на 10%, до $27,472 тыс.

По данным на 1:47 мск, курс биткойна рос на 11,3% и находился на уровне $27,81 тыс.

В ноябре 2022 года стоимость биткойна опустилась ниже $16 тыс. впервые с ноября 2020 года.

До этого старший аналитик компании Esperio Антон Быков рассказал, что позитивная динамика криптовалюты в июле не должна вселять излишний оптимизм участникам рынка, так как, несмотря на рост котировок на 24%, биткоин торгуется на 66% ниже своих максимумов, а глобальный нисходящий тренд сохраняет свою силу. На момент публикации новости стоимость биткоина составляла около $24 тыс.

До этого премьер-министр Центральноафриканской республики (ЦАР) Феликс Молуа предложил российским инвесторам вкладываться в проекты с биткоином.