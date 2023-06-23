Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экономика Франции столкнулась со спадом во втором квартале

Bloomberg: экономика Франции вошла в рецессию по итогам второго квартала 2023 года

close
100%
Shutterstock

Во втором квартале текущего года экономика Франции столкнулась с рецессией по итогам второго квартала текущего года. В обозримом будущем тенденция спада, скорее всего, сохранится на фоне сокращения деловой и потребительской активностей в производственном секторе и в сфере услуг, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на статистические данные экономиста Гамбургского коммерческого банка Нормана Либке.

По его словам, экономика Франции падала на протяжении всех трех месяцев второго квартала текущего года. Общий спад составил 0,5%, хотя изначальный прогноз подразумевал нулевой экономический рост — то есть стагнацию.

«До июньского показателя наша модель Nowcast (предсказывающая настоящее, ближайшее будущее и недавнее прошлое состояние выбранного экономического индикатора — «Газета.Ru») сигнализировала об экономическом росте на уровне 0% во втором квартале, при сокращении производства и расширении сферы услуг <...> Теперь ожидается сокращение не только производственного сектора, но и сферы услуг, а вместе с ним и общего отрицательного экономического роста», — заключил Либке.

24 апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что цены на продукты в республике останутся высокими до начала осени на фоне сохраняющегося высокого уровня инфляции. По данным Национального института статистики Франции (Insee), потребительская инфляция в стране по итогам февраля ускорилась до 6,2% относительно 6% в январе.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях