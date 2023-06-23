В России усомнились в возвращении курса биткоина к $60 тысячам

В обозримом будущем курс самой популярной в мире криптовалюты — биткоина — вряд ли возвратится к отметке $60 тыс. из-за высокого спекулятивного уровня. Данный актив не имеет под собой никакой экономической основы, поэтому в среднесрочной перспективе, скорее всего, вернется к прежнему коридору $20–25 тыс., приводит слова кандидата экономических наук Михаила Беляева «Лента.ру».

За последнее время курс биткоина достиг планки $30 тыс. по нескольким причинам. Среди ключевых — возможное разрешение майнинга на российском внутреннем рынке и общая неопределенность на мировом инвестиционном рынке, пояснил он.

«Курс биткоина не имеет под собой никакой экономической основы и подвержен спекулятивным настроениям на рынке. Вновь достичь отметки в 60 тысяч долларов биткоину не удастся. Курс криптовалюты может еще немного подрасти, но потом упадет до прежних $20–25 тысяч», — заключил Беляев.

21 июня курс биткоина криптобирже Binance в моменте взлетел до $138 тыс. в паре к стейблкоину USDT. Этот показатель оказался на 400% выше актуальной рыночной цены самой популярной в мире криптовалюты. Внезапный скачок продолжался всего несколько секунд. За это время на бирже было продано 62,22 BTC, что соответствует примерно $1,8 млн по текущим ценам.