Самозанятые смогут регистрировать торговые марки

В России с 29 июня самозанятые получат возможность регистрировать собственные товарные знаки. Об этом пишет газета «Известия». Соответсвующие поправки в Гражданский кодекс были приняты еще год назад, но вступают в силу только сейчас.

В Минэкономразвития считают, что это приведет к развитию личных брендов. Также механизм призван продвигать товары и услуги самозанятых, защищать потребителя от контрафакта.

Эксперты считают, что собственная торговая марка повысит узнаваемость продукции и конкуренцию на рынке. При этом они отметили, что не ждут массовой регистрации новых брендов — большинство самозанятых работают в сферах, где это не нужно.

Сейчас право на обладание торговой марки есть только у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

На конец 2022 года в России насчитывалось 6,5 млн самозанятых. А уже на конец мая текущего года, по данным ФНС и Минэка, их было уже 7,5 млн.

Сообщается, что суммарная выручка самозанятых за 2022 год составила около 126 млрд рублей.

Ранее зампред комитета Государственной думы по экономической политике Михаил Делягин, комментируя статистику Минфина о снижении поступлений налога на добавленную стоимость в бюджет, предположил, что люди скрывают свои доходы, «уходя в тень».

«В экономическом отношении мы удар выдержали, ситуация стабилизировалась… Понятно, что какая-то часть людей перешла в самозанятые и в ИП или ушли в тень», — прокомментировал парлмаментарий.

По данным Минфина, в январе-марте этого года поступления НДФЛ упали на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.