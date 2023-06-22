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В Минэнерго заявили о сокращении экспорта бензина из России

Минэнерго: в июне экспорт бензина из России снизился почти на треть

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Заместитель директора департамента нефтегазового комплекса Министерства энергетики Российской Федерации Роман Кабаков заявил, что рынок бензинов России не испытывает дефицита — производство увеличивается по завершении заводами плановых ремонтов, экспорт в июне продолжает снижаться, а биржевые продажи бензинов растут. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он подчеркнул, что на некоторых крупных нефтеперерабатывающих заводах были завершены ремонты, а со второй половины июня производство бензинов выросло на 10%. На сегодняшний день оно составляет порядка 120 тыс. тонн в сутки.

Ранее стало известно, что ФАС предлагает повысить обязательные продажи бензина на бирже до 13%, дизеля — до 9,5%.

До этого Федеральная антимонопольная служба России направила в девять нефтяных компаний письма с требованием увеличить продажи бензина марок АИ-92 и АИ-95 на бирже. Об этом говорится в заявлении на сайте службы.

Отмечается, что если меры не будут приняты, ФАС может усмотреть в этом признаки нарушения закона о защите конкуренции и возбудить антимонопольные дела.

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