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Некоторым сотрудникам Gloria Jeans выплатили по миллиону рублей

Gloria Jeans выплатила проработавшим в компании более десяти лет сотрудникам по 1 млн рублей

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Gloria Jeans

Владелец компании Gloria Jeans Владимир Мельников заявил, что сотрудникам, проработавшим в ней по 10 лет, выплатят по миллиону рублей после вычета налогов. Об этом сообщает Forbes.

В счет 10 лет не шел декретный отпуск. Всего премии получили 2557 сотрудников или 17% занятых в компании, независимо от страны и юрлица, в которых они работают.

«Вы работаете на производстве, в магазинах, в офисах — везде, где есть «Глория Джинс». И я хочу сказать искреннее «спасибо» каждому из вас», — заявил бизнесмен.

По словам Мельникова, такой подарок он сделал сотрудникам из-за тайного обещания, данного Богу.

Ранее сообщалось, что в 2023 году Gloria Jeans и «Стокманн» откроют сотни магазинов в России. Всего России в этом году откроется более 400 магазинов отечественных fashion-ретейлеров, в том числе Gloria Jeans, «Стокманн» и Melon Fashion Group (бренды Zarina, Befree, Love Republic, Sela).

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