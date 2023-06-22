Россияне у себя дома накопили ненужное им золото на триллионы рублей

Россияне дома накопили сотни миллионов ювелирных украшений и изделий из золота на сумму более 3 трлн рублей. Об этом сообщается в опросе финтех-оператор розничного рынка физического золота Goldex, передает «Лента.ру».

По данным исследования, абсолютное большинство украшений на сумму 2,5 трлн рублей россиянами не используется. Всего 74% респондентов хранят дома золото в виде украшений, монет или золотых слитков, причем у 54% таких предметов больше пяти.

В публикации добавили, что продать золото хотят 74% опрошенных женщин и лишь 26% мужчин. Однако 37% респондентов указали на то, что у них нет опыта продажи драгоценностей.

27 мая независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов заявил, что физлица в России могут нарастить закупку золота на 20-33% в 2023 году, до рекордных 90-100 тонн. По его словам, есть несколько причин, по которым спрос на золото со стороны россиян вырос.

Ранее газета «Известия» писала, что по итогам первого квартала текущего года объем инвестиций россиян в золото увеличился на 88%. Размер операций с фьючерсами на этот драгоценный металл на Московской бирже (Мосбирже) вырос до 420 млрд рублей в денежном выражении.