Стало известно о росте ключевой ставки в Турции

Центральный Банк (ЦБ) Турции решил резко повысить ключевую процентную ставку до 15%. При этом ранее она была на уровне 8,5%. Об этом говорится в заявлении по итогам заседания комитета, опубликованном на сайте регулятора.

«Комитет по денежно-кредитной политике принял решение увеличить ставку аукциона недельного репо с 8,5% до 15%. Совет директоров ЦБ решил начать процесс ужесточения денежно-кредитной политики, чтобы как можно скорее добиться дефляции», — говорится в сообщении.

В публикации добавили, что регулятор повышал ключевую ставку в последний раз в марте 2021 года.

20 июня турецкая газета Milliyet писала, что турецкий центробанк на этой неделе может резко поднять процентную ставку до 40%. При этом последние несколько месяцев она была на уровне 8,5%. В публикации отметили, что решение по резкому увеличению ключевой ставки станет радикальной сменой экономического курса последних лет.

Ранее центробанк Турции принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 9% годовых. Регулятор сделал это на фоне рекордного роста цен в стране – в декабре инфляция там составила 64, 27% в годовом выражении.