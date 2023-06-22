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Китай не будет работать с Россией над проектом совместного самолета

Air Current: Китай полностью исключил Россию из проекта совместного самолета CR929

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Mark Schiefelbein/AP

Китайская сторона полностью исключила Россию из проекта совместного широкофюзеляжного пассажирского самолета CR929, который должен был стать конкурентом самолетам от Boeing и Airbus. Об этом пишет издание The Air Current.

По информации издания, Китай заменил все российские наработки на решения от западных компаний.

Отмечается, что сейчас единственным создателем CR929 значится китайская компания COMAC, несмотря на то, что буква C в названии означает Китай, а R — Россия.

Для разработки двигателя китайская компания привлекла компании Rolls-Royce и General Electric, а для разработки тележек шасси — американские и немецкие узлы.

На российско-китайский авиалайнер должен был быть установлен двигатель ПД-35.

В ноябре 2022 года генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов говорил, что инвестиции в разработку двигателя ПД-35, который должен приводить в движение новые российские широкофюзеляжные лайнера, снизились, но проект будет реализован.

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