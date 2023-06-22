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Белоруссия захотела наладить производство на пустующих площадях в России

Премьер Белоруссии заявил о планах составить конкуренцию Китаю на пустующих площадях России

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Андрей Александров/РИА «Новости»

Белорусские производители готовы составить конкуренцию китайским компаниям на пустующих площадях российского внутреннего рынка. Предприниматели из республики намерены нарастить выпуск собственной продукции после ухода ряда западных фирм из РФ, приводит слова премьер-министра Белоруссии Романа Головченко местное агентство БелТА.

Увеличить производственные мощности планируется в нескольких ключевых экспортоориентированных отраслях, включая производство бытовой техники и тракторов. На фоне увеличения запасов техники внутри Белоруссии компаниям необходимо расширять объемы выпуска в соседних странах, включая Россию, уточнил он.

«Мы, наверное, чуть-чуть момент пропустили, потому что те мощности, с которых ушли недружественные страны, потихоньку замещаются российскими и китайскими производителями. Вместе с послом в России мы провели анализ тех мощностей, которые еще остались в РФ, пока брошенные, если можно так сказать. Нам надо сейчас выбрать и активно заходить на эти площади для того, чтобы организовать производства, формируя центр прибыли там и осуществляя туда поставки комплектов, оборудования из Белоруссии», — заключил Головченко.

7 июня премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что с января по апрель текущего года объемы двустороннего товарооборота между Россией и Белоруссией увеличились на 11%. С начала года этот показатель превысил 1 трлн рублей. При этом к концу прошлого года этот показатель оказался выше 3 трлн руб. в денежном выражении.

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