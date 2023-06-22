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Президент ФРГ заявил, что ЕС ищет механизм, чтобы избежать обхода санкций Россией

Президент ФРГ: ЕС надеется в будущем найти механизм против обхода Россией санкций

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Global Look Press

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Евросоюз (ЕС) ожидает, что в будущем будет разработан механизм, который помешает России обходить введенные в отношении нее санкции. Об этом он сообщил после переговоров с президентом Киргизии Садыром Жапаровым в Бишкеке, передает ТАСС.

«У нас есть ожидания, что в тесном сотрудничестве с компетентным ведомствами ЕС будут найдены возможности для того, чтобы избежать обхода санкций, и мы надеемся, что в будущем этого удастся добиться», — сказал Штайнмайер.

Сделать это будет непросто с учетом условий деятельности Евразийского экономического союза, так как в нем сложно отслеживать транспортировку и перевозку товаров и грузов, отметил президент.

Тема обхода санкций против России обсуждалась и в ходе визита Штайнмайера в Казахстан.

«Мы в Казахстане поднимали эту тему, и такие же ожидания у нас, конечно же, в отношении Кыргызстана», — добавил он.

20 июня сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил со Штайнмайером расширение сотрудничества в сфере нефти и газа в рамках встречи в Астане.

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