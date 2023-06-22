Минпромторг хочет вернуть 300 млн, выделенных на разработку спутниковой связи

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации намерено с помощью Следственного комитета России вернуть около 300 млн руб. субсидии, которая была выделена концерну «Автоматика» на разработку антенных систем станций спутниковой связи. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что «дочка» «Ростеха» должна была разработать аппаратное и программное обеспечение, но проверка показала, что за свою разработку «Автоматика» фактически выдала антенные комплексы, купленные в Китае. Уточняется, что Минпромторг направил в Следственный комитет РФ соответствующие материалы.

Отмечается, что соглашение между министерством и концерном «Автоматика» было заключено 15 июня 2021 года. Предприятие должно было получить из бюджета субсидию на общую сумму 400 млн 746 тыс. руб. Проверка завершилась в мае 2023 год. В результате этой проверки Минпромторг выявил, что в разрабатываемых антенных системах используют китайское программное обеспечение и иностранные компоненты. К моменту окончания проверки ведомство передало концерну около 300 млн руб., затем выплаты приостановили.

В Минпромторге изданию подтвердили информацию о проверке, но отказались комментировать ее результаты.

Ранее заместитель главы Минпромторга России Виктор Евтухов заявлял, что сейчас нет необходимости вводить регулирование деятельности маркетплейсов.